Nomination de Claude Imauven à la présidence du Conseil d'Administration du groupe Orano

Regulatory News:

Le Conseil d’Administration d’Orano a annoncé aujourd’hui la nomination de Claude Imauven à la présidence du Conseil d’Administration du groupe. Il succède à Philippe Varin, lui-même appelé le 12 mai dernier à présider le Conseil d’Administration du groupe SUEZ.

Claude Imauven a déclaré : « je suis fier de rejoindre le groupe Orano, une grande entreprise française et internationale reconnue pour ses compétences et ses technologies. Je souhaite œuvrer à écrire un nouveau chapitre de son histoire, dans un contexte mondial marqué par une crise sanitaire inédite et l’immense défi du dérèglement climatique ».

Claude Imauven est diplômé de l'École Polytechnique et Ingénieur au corps des Mines. Il débute sa carrière en 1983 au ministère de l'Industrie et occupe différents postes de responsabilité dans l'administration, notamment dans des cabinets ministériels (Commerce Extérieur et Industrie). Il rejoint Saint-Gobain en 1993 au sein de la branche Vitrage où il occupe successivement les postes de Directeur de la politique industrielle puis de Directeur industriel et financier. En 1996, il est nommé Délégué général pour l'Espagne, le Portugal et le Maroc. De retour en France en 1999, il rejoint la branche Canalisation comme Directeur général adjoint de Pont-à-Mousson SA, puis dirige cette même société à partir de 2001 en tant que PDG et directeur de la branche Canalisation. En avril 2004, Claude Imauven est nommé Directeur général adjoint de la Compagnie de Saint-Gobain en charge du Pôle Produits pour la Construction. De janvier 2016 à décembre 2018, il est Directeur général exécutif de la Compagnie de Saint-Gobain.

Claude Imauven est administrateur du groupe Orano depuis sa restructuration en juillet 2017 après avoir été, depuis janvier 2015, administrateur du groupe AREVA.

À propos d’Orano

Orano valorise les matières nucléaires afin qu’elles contribuent au développement de la société, en premier lieu dans le domaine de l’énergie.

Le groupe propose des produits et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible nucléaire des matières premières au traitement des déchets. Ses activités, de la mine au démantèlement en passant par la conversion, l’enrichissement, le recyclage, la logistique et l’ingénierie, contribuent à la production d’une électricité bas carbone.

Orano et ses 16 000 collaborateurs mettent leur expertise, leur recherche permanente d’innovation, leur maîtrise des technologies de pointe et leur exigence absolue en matière de sûreté et de sécurité au service de leurs clients en France et à l’international.

Orano, donnons toute sa valeur au nucléaire.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200514005687/fr/