Nomination de Pierre Vaurice au poste de Responsable de la Recherche de Midcap Partners et de Charles-Louis Planade en tant que Managing Director

Midcap Partners annonce la nomination de Pierre Vaurice au poste de Responsable de la Recherche Actions. Pierre Vaurice sera épaulé dans sa nouvelle mission par Florent Thy-Tine en tant que Responsable Adjoint de la Recherche actions. Charles-Louis Planade est à cette occasion promu Managing Director de Midcap Partners.

Charles-Louis Planade déclare à cette occasion : « Parti d'une feuille blanche il y a maintenant presque six ans, le bureau de Recherche de Midcap Partners est aujourd'hui devenu l'un des bureaux les plus performants sur la place, comme l'illustrent les derniers résultats de l'étude Extel du groupe Thomson Reuters. C'est donc avec une certaine émotion que j'en confie les clefs à Pierre et à Florent. Je suis convaincu que leur rigueur, dynamisme et passion leur permettront de faire franchir un nouveau cap dans son développement ».

Charles-Henri Berbain déclare à cette occasion : « C'est avec plaisir que nous lui confions cette nouvelle responsabilité. Il aura pour mission de piloter l'une des plus importantes équipes d'analyse Small & Mid Caps française avec rigueur, énergie et innovation ! »

Pierre Vaurice : « Je suis très honoré par cette prise de fonction et j'ai à cœur d'assurer mes nouvelles responsabilités au sein d'un bureau de Recherche dynamique et pleinement investi dans ses missions. Ma reconnaissance la plus sincère s'adresse aux partners de Midcap Partners qui, par leur enthousiasme et leur ambition, ont réussi à faire émerger et installer durablement un nouvel acteur dans l'univers des small et midcaps. »

Charles-Louis Planade est Partner de Midcap Partners. Diplômé de l'ESCE, SFAF et CIIA, Il débute sa carrière en 1999, à New-York, comme vendeur actions (NASD Series7 & 63). De retour en France en 2001, il cofonde GoodGame, une start-up cédée en 2003. Après une expérience chez Seventure, il entre chez Arkeon Finance en 2005 en tant qu'analyste financier, puis responsable de l'équipe en charge du suivi notamment des secteurs des Jeux Video et de l'Environnement.

Diplômé de l'EM Lyon Business School, Pierre Vaurice a rejoint l'équipe d'analyse de Midcap Partners en octobre 2015. Son intérêt pour les petites et moyennes capitalisations s'est développé lors d'une première expérience professionnelle au sein de la Recherche d'Oddo Midcap. Avant cela, il a exercé la fonction d'opérateur de surveillance aérienne dans l'Armée de l'Air française durant une dizaine d'années.

À propos de Midcap Partners

Midcap Partners est une société d'investissement spécialisée sur les Small & Mid Caps Européennes, implantée à Paris et à Londres. Les équipes de Midcap Partners accompagnent d'une part les entrepreneurs dans leur stratégie de développement et de financement et d'autre part les institutionnels qui investissent sur les marchés. Midcap Partners a conseillé plus de 45 opérations sur les 5 dernières années. Midcap Partners est agent lié de Louis Capital Markets membre d'Euronext Paris. Midcap Partners est Listing Sponsor sur Euronext Growth.

