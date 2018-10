Nomination du Responsable global des ventes UK/US de Midcap Partners et renforcement des équipes

MIDCAP PARTNERS annonce la nomination de Daniel OUDIN au poste nouvellement créé de Responsable global des ventes UK/US. Daniel OUDIN a pour mission de développer les activités de MIDCAP PARTNERS auprès des investisseurs UK/US. Daniel OUDIN a plus de 25 ans d'expérience sur les marchés d'abord chez ABN-AMRO puis chez KEPLER CHEVREUX dans différentes fonctions. Pour continuer à accélérer MIDCAP PARTNERS recrute Dean MALYON (25 ans d'expérience, Warburg, UBS et Natixis) en tant que sales trader senior et Marco SOGGIU en tant que vendeur spécialisé sur l'Italie. Charles-Henri BERBAIN : Nous sommes ravis de confier le développement de nos activités de brokerage à Daniel OUDIN sur la zone UK/US. Avec ses derniers recrutements MIDCAP PARTNERS étend sa couverture aux investisseurs Small et Mid Caps européens, positionnement assez unique sur cette classe d'actif.



À propos de MIDCAP PARTNERS



MIDCAP PARTNERS est une banque d'affaires spécialisé sur les Small & Mid Caps Européennes, implantée à Paris et à Londres. Les équipes de MIDCAP PARTNERS accompagnent d'une part les entrepreneurs dans leur stratégie de développement et de financement et d'autre part les institutionnels qui investissent sur les marchés. MIDCAP PARTNERS a conseillé plus de 30 opérations sur les 3 dernières années. MIDCAP PARTNERS est agent lié de LOUIS CAPITAL MARKETS membre du marché d'Euronext Paris. MIDCAP PARTNERS est Listing Sponsor sur Euronext Growth.

