Nomination et renouvellements de mandats au sein du Conseil d'administration d'Arkema

Le Conseil d’administration du 3 avril 2019 a décidé de proposer la nomination, pour une durée de quatre ans, de M. Ian Hudson en qualité d’administrateur indépendant ainsi que le renouvellement des mandats d’administrateurs de Mmes Victoire de Margerie et Hélène Moreau-Leroy et de M. Laurent Mignon. Le Conseil a également décidé de nommer Mme Hélène Moreau-Leroy comme administrateur référent à compter du 21 mai 2019.

Sur proposition du Comité de nomination, des rémunérations et de la gouvernance, le Conseil d'administration d’Arkema, réuni le 3 avril 2019, a décidé de proposer à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société qui se tiendra le 21 mai 2019 :

la nomination, en qualité d’administrateur indépendant, pour une durée de quatre ans, de M. Ian Hudson

M. Ian Hudson, de nationalité britannique, est Président du Conseil d’administration de Carbios.

Sa nomination permettra au Conseil d’administration de bénéficier de sa grande expérience de dirigeant dans le secteur de la chimie de spécialités, de sa culture anglo-saxone et de son expérience internationale.

En application des critères retenus par la Société qui sont conformes au Code AFEP-MEDEF, M. Ian Hudson aura la qualité d’administrateur indépendant.

Sous réserve de sa nomination par l’assemblée générale, le Conseil d’administration a décidé de nommer M. Ian Hudson, membre du Comité d’audit et des comptes.

Né en 1957, M. Ian Hudson est diplômé de l’université d’Oxford et titulaire d’une maîtrise en Français et en Allemand.

M. Ian HUDSON a entamé sa carrière au sein de la société ICI, une ancienne multinationale britannique spécialisée dans les produits chimiques et les secteurs connexes. En 1998, il a rejoint Dupont de Nemours où il a assumé, pendant 17 ans, de nombreux rôles de leadership. Il a pris sa retraite en 2016 après avoir servi plus de 10 ans en tant que Président Europe, Moyen-Orient et Afrique. Il a été membre du Comité de Direction et conseil du CEFIC et d’EuropaBio. Il a également été membre du Comité de la Fondation IMD et membre de la Chambre du Commerce Suisse-Américaine. Il est, depuis 2019, Président du Conseil d’administration de Carbios.

les renouvellements, pour une durée de quatre ans, des mandats d’administrateur de Mmes Victoire de Margerie et Hélène Moreau-Leroy, et de M. Laurent Mignon

Ces renouvellements permettront au Conseil d’administration de continuer à bénéficier :

- de la connaissance par Mme Victoire de Margerie du secteur de la chimie et des matériaux avancés ainsi que de sa compréhension du Groupe qu’elle accompagne depuis plus de 6 ans en qualité d’administrateur indépendant et de membre du Comité de nomination, des rémunérations et de la gouvernance ;

- de l’expérience de Mme Hélène Moreau-Leroy acquise dans les domaines des fusions-acquisitions et de l’intégration de sociétés, de ses hautes responsabilités dans un secteur industriel à fort contenu technologique ainsi que de sa longue expérience internationale ; et

- des compétences et de l’expérience de M. Laurent Mignon en tant que président du directoire d’un grand groupe du secteur de la banque et de l’assurance et de sa connaissance approfondie d’Arkema qu’il accompagne depuis son introduction en bourse.

Le Conseil d’administration a par ailleurs décidé, sous réserve du renouvellement de son mandat par l’assemblée générale des actionnaires, de nommer Mme Hélène Moreau-Leroy, en qualité d’administrateur référent indépendant, en remplacement de M. François Enaud, à compter de la date de l’assemblée générale.

Les éléments biographiques de Mmes Hélène Moreau-Leroy et Victoire de Margerie et de M. Laurent Mignon peuvent être retrouvés dans la rubrique « Gouvernance » du site internet d’Arkema (www.finance.arkema.com).

