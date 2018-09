Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lancé le 24 octobre 2017, le fonds Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund a atteint un milliard d'euros d'encours sous gestion rapidement, en moins d'un an. Alors que les investisseurs réévaluent l'exposition au risque de leur allocation, ce fonds a fait l'objet d'un fort intérêt de la part des investisseurs au profil conservateur, recherchant des solutions ayant un risque réduit et capables de faire travailler leurs liquidités, se félicite Nordea AM.Le marché des obligations sécurisées européennes représentent une vaste classe d'actifs, liquide, souvent inexplorée par les investisseurs.Pourtant, la classe d'actifs se distingue par des standards de sécurité parmi les plus élevés, un aspect important pour tout investisseur averse au risque.Les obligations sécurisées offrent un double niveau de protection contre le défaut : il s'agit de titres de grande qualité, adossés à un pool d'actifs rigoureusement réglementés.De plus, ces obligations sont traitées favorablement par la régulation de l'Union européenne en cas d'insolvabilité, bénéficiant du même niveau de séniorité que les dépôts inférieurs à 100 000 euros.En complément de la sécurité inhérente à la classe d'actifs, le fonds est de faible duration, un positionnement limitant l'exposition au risque en cas de remontée des taux d'intérêt.