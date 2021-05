Nordea AM célèbre le 5ème anniversaire du fonds Nordea 1 - Global Stars Equity Fund 24/05/2021 | 17:32 Envoyer par e-mail :

Nordea Asset Management célèbre le 5ème anniversaire du fonds Nordea 1 - Global Stars Equity Fund, membre de la gamme ESG STARS. Ce dernier vise à surpasser l'indice de référence tout en adhérant à trois piliers ESG fondamentaux : une intégration ESG avérée, des investissements dans des sociétés qui répondent aux normes ESG de NAM, et une priorité absolue sur l'engagement.



" Avec plus de 2,2 milliards d'euros d'actifs sous gestion, le fonds Nordea 1 - Global Stars Equity Fund affiche d'excellents résultats par rapport à son indice de référence et à son groupe de pairs dans une période de plus en plus turbulente pour les marchés boursiers du monde entier ", explique Nordea.



Le fonds a obtenu de nombreux labels ESG européens indépendants.





