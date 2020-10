Nordea AM coordonne un engagement contre la construction d’une centrale à charbon au Vietnam 0 28/10/2020 | 15:23 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



La centrale à charbon Vung Ang 2 s'étendra à proximité de centrales qui ont déjà causé des accidents environnementaux dans la région, notamment la pollution du littoral et de la vie marine par le déversement de produits chimiques toxiques dans l'océan. La centrale Vung Ang 1 a déjà fait l'objet de controverses, dues à la proximité de cendres de charbon avec les zones résidentielles et les terres agricoles.



" Vung Ang 2 est en train de devenir un exemple significatif d'entreprises qui prennent des risques de transition sur des centrales à charbon, sans parler du conflit évident avec les engagements de celles-ci en vue de s'aligner sur l'Accord de Paris " a déclaré Eric Pedersen, Directeur des investissements responsables chez Nordea Asset Management.





Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal Nordea Asset Management (NAM) a annoncé être à l’initiative d’une lettre ouverte destinée aux institutions financières et aux entreprises impliquées dans la construction de Vung Ang 2, une centrale à charbon au Vietnam. Un consortium de 21 investisseurs, représentant 4 700 milliards d'euros d’actifs sous gestion, est signataire de cette lettre.La centrale à charbon Vung Ang 2 s'étendra à proximité de centrales qui ont déjà causé des accidents environnementaux dans la région, notamment la pollution du littoral et de la vie marine par le déversement de produits chimiques toxiques dans l'océan. La centrale Vung Ang 1 a déjà fait l'objet de controverses, dues à la proximité de cendres de charbon avec les zones résidentielles et les terres agricoles." Vung Ang 2 est en train de devenir un exemple significatif d'entreprises qui prennent des risques de transition sur des centrales à charbon, sans parler du conflit évident avec les engagements de celles-ci en vue de s'aligner sur l'Accord de Paris " a déclaré Eric Pedersen, Directeur des investissements responsables chez Nordea Asset Management.

0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue