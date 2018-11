Nordea AM envisage un pic des actions mondiales au cours des six prochains mois

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La divergence entre la Chine et les Etats-Unis - la croissance de la première ralentissant et celle des seconds restant vigoureuse - et le resserrement monétaire qui en résulte vont probablement se poursuivre dans les prochains mois, affirme Nordea AM. Selon ses indicateurs, les conditions monétaires devraient désormais aboutir à un pic des actions mondiales au cours des six prochains mois. Le signal n'est pas encore très fort, mais confirme son opinion selon laquelle le mois de février 2018 a marqué le début d'un processus de saturation des marchés." En février comme en octobre, la baisse des marchés actions a été associée à une hausse des taux sur le marché obligataire, liée aux anticipations d'un resserrement monétaire de la Fed plus rapide que prévu ", analyste le gestionnaire d'actifs.Ceci empêche un rebond technique des actions après leur mouvement de vente, ce qui signifie que le discours ambiant est passé d'" acheter lors des périodes de consolidation " à " vendre à tout prix ".Les flux vendeurs sont particulièrement forts lorsque les conditions économiques deviennent moins favorables, par exemple, cet automne, avec la résurgence du risque politique en Italie et la publication de résultats trimestriels décevants.En ce qui concerne l'allocation d'actifs, Nordea AM anticipe une surperformance des marchés développés et des secteurs défensifs dans un contexte de vigueur persistante du dollar américain et de révision à la baisse des résultats. Il précise que les valeurs-refuges et les obligations de qualité devraient être de plus en plus recherchées au fur et à mesure que le pic des actions se rapprochera. " Les mouvements vendeurs sur les marchés obligataires, comme celui de septembre, doivent être considérés comme des opportunités d'achat ", conclut-il.