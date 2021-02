Nordea AM ferme partiellement son fonds Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund 01/02/2021 | 16:06 Envoyer par e-mail :

En raison de la croissance rapide du fonds Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund, Nordea AM annonce sa fermeture partielle. En effet, sa taille a plus que doublé par rapport à l'année dernière et, au cours des deux dernières années, ses actifs sous gestion ont augmenté de plus de 500 %, atteignant une taille totale de plus de 6 milliards d'euros à la fin du mois de janvier 2021. La décision a été prise dans l'intérêt des porteurs de parts, afin qu'ils puissent continuer à bénéficier des possibilités de futurs rendements.



"Nous avons été très honorés de la confiance que les investisseurs du monde entier ont placée dans Nordea et dans notre solution globale pour le climat et l'environnement. La protection des intérêts de nos clients reste notre priorité absolue", déclare Thomas Sørensen, cogestionnaire du fonds.



Le fonds a été lancé il y a plus de 12 ans et constitue l'une des mesures concrètes prises par NAM peu après la signature de l'UNPRI en 2007. La Fundamental Equities team, qui gère le fonds, a depuis lors élargi sa gamme de solutions axées sur les facteurs ESG, inaugurant sa famille STARS en 2011. Aujourd'hui, la Fundamental Equities team se concentre essentiellement sur les solutions ESG et gère des actifs de plus de 20 milliards d'euros.





