L'environnement de marché demeure complexe en 2021 : les taux d'intérêt restent structurellement bas, raréfiant les sources de rendement sans risque, tandis que les valorisations boursières sont globalement élevées, favorables à un certain maintien de la volatilité, observe Nordea AM. Selon la société de gestion, une approche dite en " budget de risque " semble apporter des gages de résilience à l'allocation d'actifs : il s'agit notamment d'associer des paniers de stratégies défensives à d'autres procycliques, dont les comportements sont décorrélés dans les différentes phases de marché.











