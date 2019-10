Nordea AM recommande les actions défensives

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans un monde où la croissance attendue est faible, tout comme la reprise potentielle des bénéfices, les perspectives pour les actions, du moins sur les marchés développés, sont peu prometteuses, indique Nordea AM dans ses perspectives du quatrième trimestre 2019. Dans un tel marché indécis où il est difficile de définir l'orientation des actions, le gérant estime que les investisseurs devraient se concentrer sur les actions qui offrent un certain rendement tout en offrant une certaine sécurité, notamment avec des flux de trésorerie stables.On retrouve ces caractéristiques dans certains segments du marché, surtout dans l'immobilier et les infrastructures cotés qui présentent l'avantage de mieux contenir les baisses par rapport aux indices d'actions plus larges et affichent une performance décente, précise Nordea AM.De façon plus générale, le gérant continue de mettre l'accent sur les portefeuilles résilients - ceux qui sont bien diversifiés et qui comprennent parfois des stratégies de performance absolue (bien que toutes ne soient pas égales).