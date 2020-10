Nordea AM remporte un appel d’offre pour la gestion d’un mandat sur le climat et l'environnement 0 30/10/2020 | 16:38 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires





Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal Nordea Asset Management s'est vu attribuer un mandat de gestion d'un montant d'encours de 325 millions de livres, par Brunel Pension Partnership. Ce mandat porte sur la gestion d'actions "climat et environnement". Le mandat, qui concerne une partie de la nouvelle offre de Brunel en investissement actions durables, sera dirigé par Thomas Sørensen et Henning Padberg – les gérants de la stratégie "Global Climate and Environment" chez Nordea AM.

0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue