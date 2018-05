Nordea AM voit encore du potentiel sur le marché des obligations corporate américaines

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

C'est entendu, le resserrement monétaire de la Fed et la perspective d’un ralentissement de la croissance n'incitent pas à investir le marché des obligations corporate américaines. Pour autant, "le risque d’un emballement inflationniste reste très limité et les opportunités nombreuses, à condition de se montrer sélectif quant à la qualité des émetteurs", assure Nordea AM. Ce dernier dévoile trois stratégies qui répondent à cette situation.D'abord, le fonds Nordea 1 - US Corporate Bond Fund, qui a réalisé en 2017 une performance de 6,5% en dollar (+6,18% pour son benchmark, le Bloomberg Barclays US Credit Index), se positionne très largement sur les émetteurs notés BBB (63,9% au 31 décembre 2017) et A (22,7%) avec une maturité moyenne de 9,7 ans contre 10,7 ans pour l'indice de référence. "Les valeurs de consommation (cycliques et non cycliques) et le secteur bancaire ont été les deux premiers contributeurs de performance l'an dernier, tandis que les producteurs de métaux et de matières premières ont pesé sur la performance du fonds", analyse Nordea AM.De son côté, le fonds Nordea 1 - US High Yield Bond Fund a généré une performance en 2017 de 7,09% en dollar (+7,47% pour le benchmark). Les principaux émetteurs étaient notés Ba (52,1%) et B (35,6%)[2]. L'industrie de base (constructeurs de maisons et producteurs d'aciers) ainsi que les distributeurs se placent en tête des secteurs contributeurs nets de performance, tandis que le secteur énergétique a contribué négativement à la performance du fonds l'an dernier.Enfin, le fonds Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund a réalisé une performance de 3,01% en 2017, grâce à la contribution positive des émetteurs présents dans l'industrie de base (68%) et les technologies (40%). Ce fonds offre une duration effective particulièrement faible (1,25 an) avec des émetteurs notés majoritairement Ba (60,86%) et B (20,35%).