Nordea AM voit plus d'opportunités dans les obligations que dans les actions

Les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine ont connu un nouveau rebondissement, la Chine ayant renoncé à ses promesses antérieures, laissant le président américain affaibli aux yeux des républicains radicaux, un groupe qu'il considère comme sa base électorale, observe Nordea AM dans ses perspectives du quatrième trimestre 2019. Le processus d'escalade et désormais de désescalade devrait durer quelques semaines.



Avec une faible croissance aux États-Unis et en Chine, il y a de fortes chances que les deux présidents se dirigent vers un accord commercial de fortune au deuxième ou au troisième trimestre 2020, juste à temps pour avoir un impact sur les élections présidentielles américaines. Cela dit, il est toujours possible que la situation s'aggrave, car l'un ou l'autre souhaitera prouver ses compétences de négociateur acharné, prévient Nordea AM.



Un tel scenario se produirait probablement au premier trimestre, suffisamment éloigné de l'élection pour que les chocs sur la croissance et les actions aient le temps de se dissiper. L'accord sera probablement axé principalement sur l'agriculture et l'industrie, estime le gérant.



En raison de cette " thématique ", l'instabilité sur les marchés actions devrait perdurer dans les mois à venir avec notamment les marchés émergents étant les plus sensibles et offrant de ce fait des opportunités, dans la mesure où il s'attend à une résolution de ce problème à moyen terme.



Nordea AM pense que l'opportunité se situe davantage dans les obligations que dans les actions.







