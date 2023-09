Nordea Asset Management : Kasper Elmgreen nommé responsable de la gestion obligations et actions

Le 28 septembre 2023 à 11:52 Partager

Le 1er août 2023, Nordea Asset Management (NAM) a nommé Kasper Elmgreen au poste de responsable de la gestion obligations et actions. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il est responsable de l'ensemble des entités obligataires et actions de NAM, ainsi que de l'équipe d'investissement responsable de NAM. Il est également membre du comité exécutif de NAM. Il revient ainsi chez NAM en provenance d'Amundi, où il était responsable Actions et membre du Comité d'investissement mondial depuis 2018.



Selon NAM, " il apporte sa connaissance approfondie de l'industrie mondiale de la gestion d'actifs et plus d'une décennie d'expérience dans la gestion et la direction d'équipes d'investissement. Il a démontré sa capacité à fournir des conseils stratégiques aux différentes entités et équipes d'investissement, ainsi que sa compréhension pointue de l'investissement ESG ".