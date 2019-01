Nordea Asset Management étoffe sa gamme de fonds phares ESG

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nordea Asset Management élargit sa gamme de fonds actions STARS, un panel complet de solutions d’investissement ESG (Environnement, Social et Gouvernance), avec le lancement de Nordea 1 – North American Stars Equity Fund. Cette nouvelle solution capitalise sur l’historique du fonds Nordea 1 – Global Stars Equity Fund. Le fonds est géré par Johan Swahn, qui a également la responsabilité du fonds Nordea 1 - Global Stars Equity Fund, et est membre de l’équipe « Fundamental Equities ».Fondée sur une stratégie de forte conviction, dite " bottom-up " et hautement sélective, Nordea 1 – North American Stars Equity Fund compte plus de 350 millions de dollars d'actifs sous gestion.