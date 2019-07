Nordea Asset Management rappelle les atouts du High Yield européen

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le marché européen des obligations High Yield (Haut Rendement) a des caractéristiques propres qui le différencient du segment High Yield américain, estime Nordea Asset Management. Il présente plusieurs atouts, les investisseurs trouvant de ce côté-ci de l'Atlantique des taux de défauts structurellement plus faibles, une notation moyenne des sous-jacents supérieure avec une surpondération des titres BB estimée à 20% tandis que la sous-pondération des titres B ressort à 15% et celle des titres CCC à 6%, explique le gérant.En outre, le marché du High Yield européen est davantage exposé aux secteurs défensifs, un positionnement appréciable dans les périodes d'incertitude économique.En revanche estime Nordea Asset Management, le marché européen s'avère sans doute moins adapté aux attentes des investisseurs globaux, en raison d'un certain manque d'activité sur le marché primaire et d'un contexte politique actuellement moins favorable sur le Vieux Continent.Les conséquences d'une guerre commerciale pourraient également toucher plus durement l'Europe, davantage ouverte sur le commerce international que l'économie américaine.Dans un environnement instable, les marchés réagissent plus rapidement aux mauvaises nouvelles et la volatilité devrait rester élevée tout au long de l'année 2019.Mais la prime de risque plus élevée compense la légère hausse des taux de défaut observée, dans un contexte de ralentissement économique intervenant après une décennie de croissance.Par conséquent assure Nordea Asset Management, ce marché mérite plus que jamais toute l'attention des investisseurs obligataires.