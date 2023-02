Nordmann Fribourg poursuit sa mue vers l'immobilier

Zurich (awp) - Nordmann Fribourg, qui exploitait une dizaine de magasins Manor au début des années 2000, entend poursuivre son recentrage vers les activités immobilières.

La holding familiale, dont les origines remontent à 1881, se positionne dans des projets nécessitant des investissements entre 10 et 30 millions de francs suisses, "une taille trop petite pour des investisseurs institutionnels et trop grande pour des privés", a indiqué le directeur général (CEO) Alain Deschenaux dans un entretien paru mercredi dans La Liberté.

Au début des années 2000, la société exploitait une dizaine de magasins Manor par le biais de franchises octroyées par Maus Frères. Entre 2009 et 2015, les sites situés dans les cantons de Neuchâtel, Berne, Lucerne et Thurgovie et à Morat ont été fermés et en 2014, la franchise de Manor Fribourg a été cédée à Maus Frères.

Seul Manor Bulle, ancienne enseigne Innovation de Jelmoli, est encore géré en direct par le groupe fribourgeois. Le site qui emploie 27 personnes est rentable, assure le patron, précisant que "son avenir ne dépend pas que de nous, mais aussi du propriétaire de la franchise".

Contrairement à la branche genevoise de la famille, le groupe Nordmann Fribourg n'est pas actionnaire de Maus Frères, propriétaire de l'enseigne qui selon de récentes rumeurs - entre-temps démenties - serait en passe d'être vendue.

Aujourd'hui, la société tire 80% de ses revenus de l'immobilier, et s'est lancée en 2020 dans le capital-investissement. "Nous sommes toujours à la recherche d'opportunités immobilières: des terrains et des friches et des projets à développer", explique Alain Deschenaux, soulignant la solide capitalisation du groupe.

Nordmann Fribourg possède l'espace commercial La Galerie et le parking des Grands-Places, ainsi que six sites d'immeubles locatifs, dans les cantons de Fribourg, Vaud, Neuchâtel et le Valais.

La société revendique par ailleurs une dizaine de projets en cours de développement, notamment la construction d'un immeuble d'une trentaine d'appartements en propriété par étage (PPE) à Villars-sur-Glâne, dont la fin des travaux est prévue pour 2025.

buc/rq