Nordstrom défie l'effondrement de la vente au détail en augmentant ses prévisions ; les actions bondissent.

Nordstrom Inc a relevé ses prévisions annuelles de bénéfices et de revenus mardi, le détaillant haut de gamme comptant sur la demande des consommateurs aisés pour l'aider à surmonter une inflation élevée depuis des décennies, ce qui a fait grimper ses actions de 11% dans les échanges prolongés.

Les ventes nettes des magasins Nordstrom ont dépassé les niveaux pré-pandémiques au premier trimestre, avec un bond de 23,5 %, après que les Américains, de retour au bureau et aux événements sociaux, se soient arrachés des vêtements et des chaussures de marque.

"À ce stade, nous n'avons pas vu les pressions inflationnistes sur les coûts avoir un impact négatif sur les dépenses des clients, ce qui, selon nous, est dû au profil de revenu plus élevé et à la résilience de notre clientèle", a déclaré la directrice financière Anne Bramman lors d'une conférence téléphonique après les résultats.

Le détaillant de luxe Ralph Lauren a également prévu une amélioration des marges pour l'année entière.

Les perspectives confiantes de Nordstrom et de Ralph Lauren contrastent fortement avec celles de Kohl's et des détaillants à grande surface Walmart Inc. et Target Corp, qui ont souffert de l'inflation galopante qui réduit les dépenses des consommateurs.

Afin de lutter contre la hausse des coûts, Nordstrom a augmenté ses prix au cours du trimestre et la demande est restée forte jusqu'à présent, a-t-il déclaré.

La division hors prix Nordstrom Rack a enregistré une croissance de 10,3 %, grâce à une augmentation de la fréquentation et à de meilleurs niveaux de stock.

Nordstrom, qui a également autorisé un nouveau rachat de 500 millions de dollars, a prévu que les revenus de l'exercice 2022 augmenteraient de 6 à 8 %, contre une prévision antérieure de 5 à 7 % de croissance. Le bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'exercice devrait se situer entre 3,38 et 3,68 dollars, contre 3,15 à 3,50 dollars précédemment.

Le revenu total a augmenté de 18,7 % pour atteindre 3,57 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 3,28 milliards de dollars, selon Refinitiv IBES.

Le détaillant a annoncé une perte de 1 cent par action sur une base ajustée, alors que les estimations prévoyaient une perte de 5 cents.