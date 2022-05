Nordstrom défie l'effondrement du commerce de détail en prévoyant des résultats plus élevés

Les ventes nettes des magasins de la bannière Nordstrom ont dépassé les niveaux pré-pandémiques au premier trimestre avec un bond de 23,5 %, les Américains retournant au bureau et aux événements sociaux s'arrachant les vêtements et les chaussures de marque.

Plus tôt dans la journée, Ralph Lauren a également prévu une amélioration des marges pour l'ensemble de l'année, la demande de vêtements de luxe restant forte sur les principaux marchés d'Amérique du Nord et d'Europe.

Les perspectives confiantes de Nordstrom et de Ralph Lauren contrastent fortement avec celles de Kohl's et des détaillants à grande surface Walmart Inc. et Target Corp, qui ont souffert de l'inflation galopante qui réduit les dépenses des consommateurs.

Nordstrom, qui a également autorisé un nouveau rachat de 500 millions de dollars, a prévu que le chiffre d'affaires de l'exercice 2022 augmenterait de 6 à 8 %, contre une prévision antérieure de 5 à 7 % de croissance. Le bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'exercice devrait se situer entre 3,38 et 3,68 dollars, soit une hausse par rapport aux 3,15 à 3,50 dollars prévus précédemment.

Pendant ce temps, sa division hors prix, Nordstrom Rack, a affiché une augmentation de 10,3 % de ses ventes trimestrielles.

Le revenu total a augmenté de 18,7 % pour atteindre 3,57 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 3,28 milliards de dollars, selon Refinitiv IBES.

Le détaillant a déclaré que le bénéfice net pour le trimestre terminé le 30 avril est passé à 20 millions de dollars, soit 13 cents par action, contre une perte de 166 millions de dollars, soit 1,05 $ par action, un an plus tôt.