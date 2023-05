Le deuxième raffineur de sucre d'Allemagne, Nordzucker, a annoncé mercredi une hausse de 116 % de son bénéfice annuel, grâce aux prix élevés du sucre, et s'est dit optimiste quant aux résultats de son nouvel exercice financier.

Nordzucker, non coté en bourse, a affiché un bénéfice net de 182 millions d'euros (200,4 millions de dollars) pour son exercice 2022/23 à fin février, contre 84 millions d'euros l'année précédente. Les ventes ont augmenté de 16 % pour atteindre 2,3 milliards d'euros.

L'augmentation des coûts de production causée par la hausse des prix de l'énergie et d'autres fournitures pour nous et nos agriculteurs pourrait être compensée par un niveau de prix du sucre plus élevé, a déclaré le PDG Lars Gorissen lors d'une conférence de presse en ligne.

L'augmentation des bénéfices a été obtenue malgré les défis extrêmes posés par la crise énergétique, l'inflation, les chaînes d'approvisionnement disruptives, les rendements de récolte inférieurs à la moyenne et les augmentations de coûts, a ajouté M. Gorissen.

Citant les bénéfices d'un programme d'efficacité de l'entreprise et l'évolution du marché du sucre, Nordzucker a déclaré qu'il s'attendait à un très bon résultat commercial pour son nouvel exercice 2023/24, les prix du sucre de l'UE restant élevés dans les mois à venir.

Les prix du sucre dans l'UE ont augmenté pour atteindre environ 804 euros la tonne en février, contre environ 586 euros la tonne au début de la dernière saison sucrière en octobre 2022, a déclaré Nordzucker.

Le plus grand producteur de sucre d'Europe, l'allemand Suedzucker, a affiché en avril une hausse de 112 % de ses bénéfices annuels.

Les contrats à terme sur le sucre ont atteint leur plus haut niveau depuis 11 ans et demi en avril, en raison de l'insuffisance attendue de l'offre mondiale.

Nordzucker a acheté le producteur australien Mackay Sugar en 2019, s'implantant ainsi en Asie et sur le marché du sucre de canne.

M. Gorissen a déclaré séparément à Reuters que Nordzucker envisageait de poursuivre son expansion, éventuellement en rachetant une société de production de sucre de canne. Les régions examinées comprennent l'Amérique centrale, l'Asie, l'Afrique et l'Australie, a-t-il dit.

Actuellement, nous n'avons rien à exclure, mais nous n'avons pas non plus d'objectif prioritaire, a-t-il déclaré, ajoutant que Nordzucker n'était pas en train de négocier. (Reportage de Michael Hogan, édition de Jason Neely, Kirsten Donovan)