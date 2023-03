L'opérateur ferroviaire américain Norfolk Southern Co a déclaré vendredi avoir conclu un accord avec deux de ses syndicats pour offrir à ses membres jusqu'à sept jours de congés maladie payés par an.

La compagnie a déclaré qu'elle offrirait quatre jours de congés maladie payés et qu'elle permettrait aux membres d'utiliser jusqu'à trois jours supplémentaires de congés payés existants en tant que congés maladie.

Les accords ont été conclus avec l'International Association of Sheet Metal, Air, Rail, Transportation Workers, Mechanical Department (SMART-MD) et l'International Brotherhood of Electrical Workers (IBEW) et bénéficieront immédiatement à quelque 650 cheminots.

Cette décision intervient un mois après que les responsables de la Maison Blanche ont renouvelé leurs pressions sur les dirigeants des plus grands opérateurs ferroviaires américains pour qu'ils parviennent à un accord visant à décrocher des congés de maladie rémunérés pour les travailleurs, après que le président Joe Biden a signé une loi visant à bloquer une grève nationale des chemins de fer en décembre.

Après que les chemins de fer américains ont conclu leur accord syndical l'année dernière, Norfolk Southern a déclaré qu'elle élaborerait des conditions locales pour les congés de maladie payés et d'autres questions relatives à la qualité de vie de ses travailleurs.

Avec l'annonce de vendredi, six des douze syndicats représentant les employés de Norfolk Southern ont négocié localement des congés de maladie payés, a déclaré la compagnie ferroviaire.

Un représentant de l'entreprise n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire supplémentaire.

Norfolk Southern a récemment fait l'objet de critiques de la part du gouvernement américain à la suite d'un certain nombre de déraillements de trains, dont celui, dévastateur, d'un train de marchandises transportant des matières dangereuses, survenu le 3 février à East Palestine, dans l'Ohio.