Norfolk Southern Corp. a déclaré lundi qu'elle prévoyait d'ajouter environ 200 détecteurs sur ses voies qui aideront à identifier les roulements surchauffés, alors que l'opérateur ferroviaire était sous le feu des critiques après qu'un déraillement dans l'Ohio ait craché des toxines dans l'air et dans l'eau.

La compagnie a déclaré qu'elle évaluait la distance entre les détecteurs de paliers chauds, qui est actuellement de 13,9 miles en moyenne sur son "réseau principal", dans le cadre d'un plan de sécurité en six points basé sur les conclusions préliminaires du National Transportation Safety Board (NTSB).

Cette décision intervient alors que la compagnie fait face aux critiques des régulateurs et des résidents enragés d'East Palestine, Ohio, qui affirment que leurs moyens de subsistance ont été ruinés et que leurs maisons ne valent rien parce qu'ils vivent près du site du déraillement.

Le directeur général de la société a présenté ses excuses pour le déraillement de son train le 3 février, qui a entraîné le déversement et l'incendie de wagons transportant du chlorure de vinyle toxique et d'autres produits chimiques dangereux.

Norfolk examinera également chaque endroit où la distance est supérieure à 15 miles et élaborera un plan pour déployer des détecteurs supplémentaires là où c'est possible, a déclaré la société lundi, sans divulguer les détails de l'investissement.

Les détecteurs de paliers chauds transmettent des messages d'alarme sonores aux membres de l'équipage pour les avertir d'inspecter un essieu chaud.

Norfolk a déclaré qu'elle travaillait également avec les fabricants pour accélérer les tests et le déploiement de la technologie de sécurité qui pourrait scanner une plus grande section transversale des roulements et des roues d'un wagon.

La société prévoit de quantifier les coûts de nettoyage du site d'East Palestine au plus tard lorsqu'elle publiera ses résultats du premier trimestre, a-t-elle déclaré le mois dernier.

Pendant ce temps, le NTSB enquête sur un autre déraillement d'un train de Norfolk Southern près de Springfield, Ohio, samedi.