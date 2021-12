Norma Capital : Alban Liabeuf nommé DAF

Norma Capital a nommé son nouveau directeur administratif & financier : Alban Liabeuf. Il aura en charge la gestion administrative, financière et comptable de la société de gestion ainsi que celles des fonds gérés par Norma Capital, notamment les deux SCPI Grand Public Fair Invest et Vendôme Régions. Il reportera directement à Faïz Hebbadj, président de Norma Capital.



Diplômé d'un Master Comptabilité Contrôle Audit (CCA) de l'Université Paris Dauphine-PSL, Alban Liabeuf, certifié par l'AMF, a débuté sa carrière en 2013 comme Manager Comptable Immobilier chez Tishman Speyer où il avait notamment en charge le suivi comptable et financier du Property Management et des opérations exceptionnelles des fonds.



Il a ensuite rejoint le cabinet Deloitte comme assistant Manager Immobilier avant d'intégrer Hines SGP, gestionnaire de fonds immobiliers, en tant que contrôleur et évaluateur, où il a géré l'Asset Management financier et l'environnement règlementé.