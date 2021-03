Norma Capital acquiert une surface de bureaux de plus de 650 m² dans le Val-de-Marne (94) 31/03/2021 | 13:33 Envoyer par e-mail :

Norma Capital a annoncé l'acquisition, pour le compte de la SCPI Vendôme Régions, d'un plateau de bureaux de 667 mètres carrés situé au dernier étage d'un immeuble neuf avec vues panoramiques sur la Seine. Localisé au pied de la gare RER C de Choisy-le-Roi (94), cette surface de bureaux est intégralement occupée par un locataire unique.



C'est au bord de la Seine, dans un axe de communication majeur, que Norma Capital réalise une acquisition de choix. Dans un immeuble neuf, livré par Icade en 2017, cet actif occupe l'intégralité du 7ème et dernier étage du bâtiment. Il est loué au bureau d'études Semofi, filiale de Semofi Groupe, acteur majeur des filières géotechniques et SSP, dont la vocation est d'accompagner les aménageurs, constructeurs et promoteurs dans l'optimisation de leurs projets. Le bail est de 6 ans fermes depuis janvier 2020.



Disposant d'un accès direct à la gare RER C de Choisy-le-Roi, cet actif bénéficie également de sa proximité aux grands axes routiers desservant la commune (N 186, N 305, A86). Dès avril 2021, l'immeuble profitera aussi de l'ouverture des nouvelles stations de la ligne 9 du tramway sur l'axe Nord-Sud de la commune.





