Norma Capital lance NCap Continent, une SCPI européenne

Norma Capital développe son offre grand public et élargit sa gamme avec NCap Continent. Cette SCPI européenne cible les marchés tertiaires porteurs, principalement des bureaux, commerces et locaux d’activités, dans plusieurs pays d’Europe, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Espagne et la Pologne. NCap Continent vise des actifs tertiaires diversifiés : bureaux, commerces et locaux d'activités dans des pays où le marché de l'investissement est très actif.



NCap Continent a identifié des marchés disposant chacun d'atouts spécifiques et représentant une opportunité de marché de 143 milliards d'euros sur les premiers pays visés.



Ainsi, le Royaume-Uni, où le marché de l'investissement tertiaire représente aujourd'hui 63 milliards d'euros, est leader sur les initiatives ESG, alors que l'Allemagne (64 milliards d'euros) peut se prévaloir d'une position géographique centrale, stratégique en Europe.



L'Espagne, de son côté, connaît une forte reprise économique (PIB en hausse de 5,1% en 2021) et bénéficie d'un excellent réseau d'infrastructures et d'une économie très diversifiée. L'investissement tertiaire y atteint aujourd'hui 10 milliards d'euros.



NCap Continent vient rejoindre les autres fonds développés par Norma Capital. Comme Vendôme Régions et Fair Invest, la nouvelle SCPI vise à traiter des thématiques clés et à être labellisée ISR immobilier avec une répartition des critères ESG envisagée de 40% pour l'environnement, 30% pour le social et 30% pour la gouvernance.



Investir dans une SCPI européenne permet de bénéficier d'une fiscalité différente. Les revenus locatifs de la SCPI NCap Continent provenant essentiellement de sources étrangères, ils profitent des conventions fiscales permettant l'élimination de la double imposition. Cela permet aux associés de la SCPI d'exonérer leurs revenus fonciers et leurs plus-values de sources immobilières de l'impôt à l'étranger.