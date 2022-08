Nornickel réduit ses ventes de nickel et de palladium au premier semestre en raison de chaînes d'approvisionnement perturbées

Nornickel, le plus grand producteur mondial de palladium et de nickel de haute qualité, n'a pas été directement visé par les sanctions occidentales imposées à Moscou, mais il est confronté à des problèmes de logistique et d'approvisionnement en équipements importés.

"L'introduction de sanctions volontaires par certains fournisseurs internationaux d'équipements, de pièces de rechange, de matériaux et de technologies, a posé de sérieux défis pour l'exécution de notre programme d'investissement stratégique", a déclaré Vladimir Potanin, directeur général et principal actionnaire de Nornickel.

"Nous faisons de notre mieux pour atténuer leur impact négatif, mais nous voyons des risques que certains de nos projets stratégiques doivent être repoussés", a-t-il ajouté.

Le mineur a déclaré que son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de janvier-juin a chuté de 16% à 4,8 milliards de dollars, tandis que les revenus sont restés stables à 9 milliards de dollars, l'augmentation de la production et des prix des métaux de base ayant été compensée par la baisse des prix du palladium.

Au premier semestre, les ventes de nickel de Nornickel ont diminué de 6 %, celles de palladium de 4 % et celles de platine de 18 %, mais les ventes de cuivre ont augmenté de 22 %.

Nornickel a déclaré que les dépenses d'investissement ont augmenté de 83 % pour atteindre 1,8 milliard de dollars au premier semestre, tandis que la dette nette a doublé pour atteindre 10,2 milliards de dollars en raison d'une baisse du flux de trésorerie disponible et du paiement de dividendes pour 2021 totalisant 6,2 milliards de dollars.

Le mineur s'attend actuellement à ce que l'excédent du marché mondial du nickel - principalement du nickel de basse qualité - atteigne 75 000 tonnes en 2022, puis passe à 150 000 tonnes en 2023.

Le marché mondial du palladium devrait être équilibré cette année en raison de la reprise de l'industrie automobile, a ajouté Nornickel.