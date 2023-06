Le producteur hollywoodien vétéran Peter Chernin a déclaré mardi que sa société North Road avait acheté la société turque de cinéma et de télévision Karga Seven Pictures, ce qui constitue l'une de ses premières acquisitions internationales majeures.

Karga Seven, dont le siège se trouve à Los Angeles et à Istanbul, est surtout connu pour son film d'époque populaire en langue anglaise, "Rise of Empires : Ottoman", et le drame turc sur les voyages dans le temps, "Midnight at the Pera Palace", qui ont figuré parmi les meilleures émissions de Netflix.

Les sociétés n'ont pas révélé le montant de la transaction.

"Compte tenu de son volume de contenu de haute qualité et pertinent à l'échelle mondiale, la Turquie s'inscrit parfaitement dans la stratégie internationale de North Road, et l'ajout de Karga 7 à notre studio est un accomplissement important", a déclaré M. Chernin, président-directeur général de North Road.

Les fondateurs de Karga Seven, Sarah Wetherbee, Emre Sahin et Kelly McPherson, conserveront leurs fonctions de direction, Sarah Wetherbee et Emre Sahin agissant en tant que co-PDG au niveau mondial et rendant compte au président de North Road, Jan Frouman.

Mme McPherson dirigera le contenu en langue anglaise et Ömer Müjdat Özgüner, nouvellement embauché, sera le PDG de la société pour la Turquie.

M. Chernin, connu pour des films tels que "Ford contre Ferrari", la reprise de "La Planète des singes" et "Hidden Figures", avait créé North Road en 2022 après avoir levé 800 millions de dollars auprès des sociétés de capital-investissement Providence et Apollo pour financer des acquisitions aux États-Unis et à l'étranger.

En juillet 2022, M. Chernin a racheté les activités américaines de Red Arrow Studios dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 200 millions de dollars, ce qui a permis de combiner la société de production cinématographique et télévisuelle de M. Chernin, Chernin Entertainment, avec deux autres studios. (Reportage de Dawn Chmielewski à Los Angeles et de Samrhitha Arunasalam à Bengaluru ; rédaction de Pooja Desai)