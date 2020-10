Northern Star et Saracen Mineral fusionnent : Un plus un font quatre

Deux des plus grandes compagnies minières de l’indice australien, Northern Star Resources (NST) et Saracen Mineral Holdings Limited (SAR) vont ainsi se rapprocher pour former le huitième producteur d’or mondial. Le projet de fusion a été dévoilé cette nuit et en cas d’approbation, les actionnaires de Saracen recevront 0.3763 action NST pour chaque action Saracen détenue et un dividende de 3.8 AUD par action. Le groupe fusionné portera le nom du plus lourd des deux entités, soit Northern Star Resources.

Le nouveau groupe pèserait 16 milliards de dollars pour une production cumulée d’approximativement 1.6 million d’onces par an. Bill Beament, Président de Northern Star, parle d’une production de 2 millions d’onces à horizon 2027 et défend par conséquent la thèse qu’une fusion avec son rival rime avec croissance. Les synergies seront d’autant plus faciles à mettre en œuvre puisque les deux compagnies minières réalisent la majorité de leur activité dans la même région, l’Australie-Occidentale.

Mines et projets de Northern Star et Saracen en Australie

Les investisseurs ont salué ce rapprochement, en atteste le bond des cours de bourse de Northern Star et de Saracen, qui ont respectivement progressé de 10.6% et 9.60%.

Saracen Mineral est une position du portefeuille Investisseur Asie.