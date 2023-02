Northstar envisage de vendre la société singapourienne Innovalues dans le cadre d'une transaction de plus de 377 millions de dollars - sources

La société basée à Singapour est en discussion avec au moins un conseiller pour explorer la vente potentielle et évaluer l'intérêt, ont ajouté les sources, en refusant d'être nommées car l'affaire est privée.

Les discussions en sont à un stade précoce et une décision doit encore être prise, a déclaré l'une des sources.

Northstar Group a déclaré qu'il n'était pas en mesure de commenter l'affaire. Innovalues n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les activités de transaction des sociétés de capital-investissement ont augmenté en Asie du Sud-Est pendant la reprise économique post-pandémie de la région.

La valeur des transactions dans la région a atteint un record absolu de 25 milliards de dollars en 2021, soit plus du double de l'année précédente, selon le rapport annuel 2022 de Bain & Company sur le capital-investissement en Asie du Sud-Est.

Fondé en 2003, Northstar Group gère plus de 2,5 milliards de dollars de capitaux propres engagés et investit dans des entreprises en croissance en Indonésie et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, selon son site Web.

Il a levé cinq fonds de capital-investissement, dont les investisseurs comprennent des fonds souverains et des family offices, indique son site Web.

Northstar Group a acquis Innovalues en 2016 dans le cadre d'une offre de rachat qui valorisait alors l'entreprise à 331,4 millions de dollars singapouriens. Innovalues a été retirée de la cote un an plus tard à la suite du rachat.

Innovalues fabrique des pièces de machine de précision, notamment des composants automobiles, des rouleaux d'imprimante et des dispositifs mécaniques, selon son site Web.

La société, dont le siège est à Singapour, dispose d'installations de fabrication en Chine, en Malaisie et en Thaïlande et compte des entreprises comme Volkswagen et Xerox parmi ses clients, selon son site Web.

(1 $ = 1,3246 dollar de Singapour)