Le producteur suédois de batteries lithium-ion Northvolt a annulé son projet de construction d'une nouvelle usine à Borlange, dans le centre de la Suède, a rapporté mercredi le quotidien économique Dagens Industri, citant un responsable municipal.

En 2022, Northvolt a déclaré qu'il avait accepté d'acheter une ancienne papeterie à Borlange et qu'il la transformerait en une nouvelle gigafactory avec une capacité de production annuelle potentielle de plus de 100 GWh de matériau cathodique et employant jusqu'à 1 000 personnes.

L'entreprise avait alors déclaré que l'usine jouerait un rôle clé dans l'exécution de plus de 50 milliards de dollars de commandes de la part de clients clés, et commencerait la première partie de ses opérations à la fin de 2024.

Northvolt n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'entreprise possède une usine de batteries en activité dans le nord de la Suède et une autre en construction en Allemagne. (Reportage de Terje Solsvik à Oslo et de Stine Jacobsen à Copenhague, édition de Louise Rasmussen)