Norwegian Cruise annule des départs vers des ports de Russie et d'Ukraine

La compagnie de croisière américaine cherche d'autres ports dans la région de la Baltique pour ses croisières prévues pendant l'été. Environ 5 % de sa capacité totale, soit une cinquantaine de croisières, mouillent dans la ville portuaire russe de Saint-Pétersbourg pendant la saison estivale.

"Nous nous efforçons actuellement de confirmer les ports de remplacement et nous informerons tous les invités et conseillers en voyages concernés dès que possible", a déclaré un porte-parole de la compagnie dans un communiqué.

Les forces ukrainiennes ont combattu les envahisseurs russes sur trois fronts jeudi, après que Moscou a lancé un assaut terrestre, maritime et aérien dans le cadre de la plus grande attaque contre un État européen depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les actions de Norwegian Cruise ont baissé de 2% dans un contexte de faiblesse du marché.

"C'est décevant car Saint-Pétersbourg est l'un des joyaux de la couronne des itinéraires scandinaves. Mais il existe certainement d'autres solutions", a déclaré le président-directeur général Frank Del Rio lors d'une conférence téléphonique postérieure à la publication des résultats.

L'impact n'est pas énorme", ont déclaré les dirigeants de la compagnie.