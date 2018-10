Norwegian en deçà des attentes au 3e trimestre

Oslo (awp/afp) - La compagnie aérienne à bas coûts Norwegian Air Shuttle (NAS) a fait état jeudi d'une amélioration de ses résultats, sans toutefois combler les attentes, sur fond de kérosène cher, de dollar fort et de concurrence élevée.

Au troisième trimestre, période traditionnellement porteuse pour le secteur aérien, la troisième low cost européenne a dégagé un bénéfice net de 1,3 milliard de couronnes (137 millions d'euros), en hausse de 18% sur un an.

Les chiffres publiés jeudi sont cependant un cran en deçà des attentes des analystes interrogés par l'agence TDN Finans.

"Je suis très satisfait de présenter des résultats solides pour ce trimestre avec des coûts unitaires en baisse malgré une forte croissance" de l'offre, a commenté le directeur général, Bjørn Kjos.

"Toutefois, il n'y a aucun doute qu'une concurrence féroce, des prix du carburant élevés et un dollar fort vont affecter l'ensemble du secteur aérien, rendant d'autant plus nécessaire d'affiner nos opérations et de continuer à réduire les coûts", a-t-il ajouté.

Au cours du trimestre écoulé, les coûts unitaires ont baissé de 10%, à 0,30 couronne, a souligné la compagnie, mais cela exclut le carburant, qui s'est sensiblement renchéri ces derniers temps.

En incluant le prix du kérosène, Norwegian a revu à la hausse ses prévisions de coûts pour l'année, désormais estimés entre 0,435 et 0,0440 couronne.

Le groupe a transporté 10,9 millions de passagers au cours du trimestre, soit 11% de plus qu'il y a un an.

Son résultat imposable a progressé de 13%, à 1,6 milliard, pour un chiffre d'affaires en hausse de 33%, à 13,4 milliards.

Victime d'une politique d'expansion ambitieuse, notamment sur les routes transatlantiques, Norwegian ploie sous une dette extrêmement élevée (30 milliards), qui inquiète les investisseurs.

Cela ne l'a pas empêché de rejeter en début d'année deux offres informelles de rachat du groupe aérien IAG, maison-mère de British Airways notamment.

Son action a souffert à la Bourse d'Oslo, reculant de 29% sur un mois.

Pour alléger ses charges financières, Norwegian a indiqué qu'il pourrait vendre jusqu'à 140 avions, actuellement en exploitation ou parmi les nombreux appareils qu'il a commandés.

