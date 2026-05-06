BoursoBank compte près de 9 millions de clients et poursuit son développement en 2026 en misant sur l'élargissement de son offre, l'innovation digitale et l'accompagnement de nouveaux publics, des adolescents aux professionnels. Dans cet entretien, Benoit Grisoni, directeur général de BoursoBank, détaille les attentes des clients, les dernières nouveautés de la banque en ligne, ainsi que ses prochains chantiers dans l'investissement, l'épargne et l'intelligence artificielle.

Quelles sont en quelques chiffres la situation actuelle de BoursoBank ?

BoursoBank compte aujourd’hui près de 9 millions de clients et prévoit de dépasser 300 millions de résultat net cette année. En 2025 nous avons acquis près de 2 millions de nouveaux clients et dégagé un résultat net de près de 100 millions d’euros. Nous sommes depuis 18 ans la banque la moins chère et celle avec le plus fort niveau de satisfaction clients en France depuis 2017. Ces résultats démontrent la valeur de tenir, dans le temps, notre promesse de simplifier la banque, de donner du pouvoir d’achat à nos clients et d’offrir à chacun les moyens d’agir sur son argent. Derrière cette promesse, il y a 1 000 collaborateurs pleinement mobilisés.

Quelles tendances observez-vous chez vos clients ? Ont-ils actuellement des demandes particulières ?

Nos clients sont aujourd’hui très attentifs au prix, à la transparence et à la simplicité. Ils recherchent des offres compétitives, sans frais cachés, avec une lisibilité totale des conditions. Ils attendent également des parcours digitaux toujours plus fluides, rapides et intuitifs, en particulier sur mobile, pour pouvoir gérer leur argent et l’essentiel de leurs opérations en quelques clics.

Comment vous adaptez vous à ces exigences ?

Nous faisons évoluer en continu nos produits, nos offres et nos interfaces pour qu’ils répondent concrètement à ces attentes et accompagnent les projets de nos clients, qu’il s’agisse de gérer leur compte au quotidien, de financer un achat ou d’investir sur le long terme.

Plus concrètement, de quelles innovations vos clients ont-ils pu profiter au cours des derniers mois?

Au-delà d’être la banque la moins chère, l’un des atouts de BoursoBank est la complétude de son offre de produits et services. Rien que sur les dix-huit derniers mois nous avons encore enrichi nos offres pour tous nos clients : LEP pour les clients à revenus modestes, nouvelle offre pour les mineurs, offre de banque privée pour les clients patrimoniaux avec BoursoFirst, offre pour les professionnels indépendants avec BoursoBusiness, PEA programmé à partir de 10 euros par mois ou ETN crypto-actifs pour répondre aux besoins des jeunes investisseurs.... Au-delà de l’amélioration continue de notre application, nous avons également simplifié la gestion du quotidien grâce à la renégociation gratuite et 100 % en ligne des crédits immobiliers, qui illustre notre capacité à mettre le digital au service d’enjeux très concrets pour nos clients.

Sur quels projets/chantiers travaillez-vous pour les 12 prochains mois ? Quelles nouveautés vos clients peuvent-ils attendre notamment en matière d’investissement ?

2026 est encore une année d’investissement chez BoursoBank, nous allons continuer à innover et développer notre gamme de produits et services pour répondre à tous les besoins de tous nos clients, quel que soit leur âge ou leur profil. Nous allons notamment accélérer sur nos cibles stratégiques.

Sur les jeunes, nous déployons une nouvelle offre pour les ados : un compte avec un IBAN personnel, des paiements en devises gratuits, des livrets d’épargne dont le livret Bourso+ jeune rémunéré à 2,4 % brut par an garanti jusqu’au 31 décembre 2026.

Sur les clients pros, notre offre gratuite Bourso Business s’enrichit avec un compte-titres Business, donnant accès à plus de 2 600 produits (fonds, actions, ETF, ETN crypto-actifs, etc.). Elle intègre également The Corner Business pour aider les clients à réaliser des économies sur leurs dépenses professionnelles et nous proposerons prochainement un accompagnement à la création d’entreprise.

Sur les clients patrimoniaux, nous complétons notre offre dédiée BoursoFirst avec un nouveau livret sans plafond et rémunéré à 2,4 % jusqu’au 31 décembre 2026, l’enrichissement de l’assurance-vie luxembourgeoise avec la classe d’actif des ETF, et le déploiement de nouveaux contenus digitaux dédiés aux clients patrimoniaux (vidéos et podcasts).

L’IA fait-elle partie de vos axes de développement ?

L’innovation n’est pas une fin en soi, elle doit être utile. Elle tient d’abord à notre capacité à proposer à nos clients des solutions réellement simples, utiles et accessibles dans leur quotidien. Pour y parvenir il est fondamental d’embrasser les meilleures technologies. De ce point de vue, l’intelligence artificielle nous aide et va continuer à le faire, à une toute autre échelle, dans les prochains mois. Nous livrons, en ce moment même, notre nouvel agent pour accompagner nos clients au sein de l’application.

Dans l’environnement actuel, auriez-vous un conseil à adresser aux lecteurs de Zone Bourse ?

Mon principal conseil serait de rester exigeant sur trois points : la diversification, la discipline et l’information. Diversifier ses placements, dans le temps comme dans les classes d’actifs, reste la meilleure protection face à l’incertitude. Être discipliné, c’est continuer à investir régulièrement pour lisser les effets de marché. Et, enfin, prendre le temps de s’informer, suivre l’actualité économique et financière, se former (par exemple avec notre offre BoursoCampus), participer à des webinaires pédagogiques afin de comprendre les produits dans lesquels on investit et les risques associés est indispensable pour prendre des décisions éclairées et adaptées à sa situation.