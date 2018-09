Notification à Eurostat : publication des révisions du déficit et de la dette des administrations publiques par l’Insee

Reclassement de SNCF Réseau en APU à compter de 2016

L'Insee a décidé, en accord avec Eurostat, de reclasser SNCF Réseau en APU à compter de l'année 2016 pour la notification d'octobre 2018. Ce reclassement a mécaniquement un impact sur le déficit et la dette notifiés pour les années 2016 et 2017.

Une diminution progressive de la part des coûts de production couverte par des recettes marchandes

Depuis, la dynamique comparée des recettes marchandes et des coûts de production de RFF puis SNCF Réseau a conduit à une diminution progressive de la part des coûts de production couverte par des recettes marchandes, du fait notamment de l'endettement croissant de l'entreprise et des investissements très importants menés pour rénover le réseau ou créer de nouvelles lignes à grande vitesse (LGV) sur la dernière décennie.

En 1997, l'application de la directive européenne 91/440 a conduit à la séparation des activités liées au transport de voyageurs et de marchandise (du ressort de la Société Nationale des Chemins de Fer - SNCF) de celles d'entretien et de développement du réseau ferroviaire (du ressort de Réseau Ferré de France - RFF). SNCF Réseau a succédé en 2015 à RFF comme gestionnaire du réseau ferroviaire.

De nouvelles préconisations européennes pour le calcul de la consommation de capital fixe (CCF)

Les coûts de production de SNCF Réseau comprennent notamment les intérêts versés au titre de la dette mais aussi la consommation de capital fixe (CCF), qui correspond à la dépense d'investissement que devrait consentir chaque année l'entreprise pour compenser l'usure et de l'obsolescence des lignes ferroviaires en service : plus il y a de lignes en service et plus la CCF est élevée.

Dans la plupart des pays européens, la CCF ne peut toutefois pas être estimée précisément à partir des seules données comptables des entreprises : les dotations aux amortissements comptabilisées par celles-ci sont bien souvent calculées aux coûts historiques et sous-estiment la CCF dans la mesure où elles ne prennent pas en compte la hausse des prix intervenue depuis la mise en service des infrastructures. Dans le cas de SNCF Réseau, les dotations aux amortissements ne sont pas calculées aux coûts historiques mais en rapport à la valeur des infrastructures calculée sur la base des flux futurs de revenus générés par leur exploitation : le résultat est alors très sensible non seulement aux hypothèses retenues en matière de durée de vie des lignes ferroviaires mais aussi de trajectoire des péages futurs, lesquelles peuvent varier d'un exercice comptable à l'autre.

Eurostat a ainsi encouragé l'ensemble des pays européens à plutôt retenir des hypothèses hautes quant au calcul de la CCF afin de limiter au maximum le risque d'une sous-estimation des coûts de production. L'Insee a donc procédé ces derniers mois à une réestimation de la CCF de SNCF Réseau conforme à cette nouvelle optique : la part des coûts de production de SNCF Réseau couverte par des recettes marchandes demeure supérieure à 50 % pour 2015 et les années antérieures, mais passe sous ce seuil en 2016 comme en 2017, et très probablement aussi en 2018.