Nous devons agir", déclare Biden après le massacre au Texas, sans proposer de détails.

Les autorités ont déclaré qu'un tireur de 18 ans a ouvert le feu dans une école primaire du sud du Texas, à environ 130 km à l'ouest de San Antonio, avant d'être apparemment tué par des policiers.

Mardi soir, M. Biden a demandé que des mesures soient prises à la suite de l'horreur de la fusillade dans l'école primaire, mais il n'a pas énoncé les actions qu'il comptait entreprendre, ni appelé à un vote spécifique au Congrès ou à une politique.

"J'espérais que lorsque je deviendrais président, je n'aurais pas à faire cela, encore une fois", a déclaré un Biden visiblement ébranlé, décriant la mort de "beaux, innocents" élèves de deuxième, troisième et quatrième année dans "un autre massacre".

M. Biden, dont la vie a été marquée par des tragédies familiales, a déclaré que les parents du Texas "ne reverront jamais leur enfant, ne le verront jamais sauter dans leur lit et se blottir contre eux", a-t-il dit.

Il a demandé aux Américains de lutter contre le sentiment d'impuissance ressenti à la vue d'une nouvelle fusillade de masse.

"En tant que nation, nous devons nous demander quand, au nom de Dieu, nous allons tenir tête au lobby des armes à feu, quand, au nom de Dieu, nous allons faire ce que nous savons tous dans nos tripes qu'il faut faire", a déclaré M. Biden, sa voix montant crescendo. "Je suis malade et fatigué. Nous devons agir. Et ne me dites pas que nous ne pouvons pas avoir un impact sur ce carnage."

Les fusillades de masse en Amérique sont souvent suivies de protestations publiques et d'appels à l'action de la part des politiciens démocrates, mais les politiques fédérales de sécurité des armes à feu, comme les vérifications des antécédents, qui sont courantes dans d'autres pays, ont échoué face à une forte opposition républicaine.

Les États-Unis ont connu 61 incidents de "tireurs actifs" l'année dernière, ce qui représente une forte augmentation par rapport à l'année précédente et le nombre le plus élevé depuis plus de 20 ans, selon le FBI cette semaine.

La fusillade pose pour Biden, déjà confronté aux taux d'approbation les plus bas de sa présidence, une autre crise qui s'ajoute aux taux d'inflation élevés depuis 40 ans et à la guerre en Ukraine.

Une fusillade de masse dans une épicerie de Buffalo, dans l'État de New York, il y a 10 jours, a accru la pression sur l'administration Biden pour qu'elle tienne sa promesse de réprimer la violence armée, et le meurtre d'enfants d'une école primaire risque d'augmenter cette pression.

Lorsqu'il s'est présenté à la Maison Blanche, M. Biden a promis de promouvoir des mesures de sécurité pour les armes à feu et de réduire les dizaines de milliers de décès annuels par arme à feu dans le pays. Biden et ses collègues démocrates n'ont pas réussi à obtenir les votes nécessaires au Sénat pour faire passer leurs projets de loi.

En 1994, Biden, alors sénateur du Delaware, a inauguré une interdiction de 10 ans des armes d'assaut par un vote serré de 52-48 au Sénat américain qui n'a pas été renouvelé en 2004.

"Lorsque nous avons adopté l'interdiction des armes d'assaut, les fusillades de masse ont diminué. Lorsque la loi a expiré, les fusillades de masse ont triplé. L'idée qu'un jeune de 18 ans puisse entrer dans un magasin d'armes et acheter deux armes d'assaut est tout simplement fausse", a déclaré M. Biden.

Les États-Unis sont la société la plus lourdement armée au monde, selon le Small Arms Survey, un groupe de recherche basé à Genève. Les petits États ruraux, souvent dirigés par des républicains, où la possession d'armes à feu est répandue, ont une influence disproportionnée au Sénat américain, où une supermajorité de 60 voix est nécessaire pour faire avancer la plupart des lois dans cette chambre de 100 sièges.

M. Biden a été informé de la fusillade à bord d'Air Force One alors qu'il rentrait d'un voyage en Asie, a déclaré sur Twitter Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison Blanche. Il a appelé le gouverneur du Texas, Greg Abbott, pour proposer toute l'aide nécessaire.

Dans une proclamation publiée avant son atterrissage, M. Biden a ordonné que les drapeaux de la Maison-Blanche et des bâtiments fédéraux et publics américains soient mis en berne jusqu'au coucher du soleil le 28 mai.

Biden a perdu sa première femme et une petite fille dans un accident de voiture en 1972. Son fils Beau est décédé d'un cancer en 2015 à l'âge de 46 ans.

