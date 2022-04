"Nous entrons dans une nouvelle ère d'inflation plus élevée" d'après Bruno Le Maire

L'inflation sera élevée en 2022 et même si la pression sur les prix devrait progressivement se relâcher l'année prochaine, la France et ses pays partenaires vont entrer dans "une nouvelle ère d'inflation plus élevée", a déclaré le ministre français des Finances.

"Je pense qu'à l'horizon 2023, l'inflation va diminuer progressivement car nous parvenons à équilibrer l'offre et la demande dans le secteur de l'énergie, mais il faut être lucide là-dessus : Nous entrons dans une nouvelle ère d'inflation plus élevée", a déclaré M. Le Maire à BFM TV vendredi.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a contribué à une forte hausse des prix de l'énergie, ce qui a exacerbé les pressions inflationnistes dans l'ensemble de l'économie mondiale. L'inflation française s'est établie à 5,1 % en mars, tandis que l'inflation de la zone euro en mars a été légèrement inférieure à ce qui avait été annoncé, mais reste à un niveau record en raison de l'augmentation du coût de l'énergie. Le Maire a ajouté vendredi que l'inflation actuelle dans la deuxième économie de la zone euro est alimentée à hauteur d'environ 60 % par les prix de l'énergie.