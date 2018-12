Zonebourse : Nous gardons le cap pour 2019

Notre sélection de valeurs a particulièrement souffert tout au long du deuxième semestre 2018. Pour rappel, notre méthodologie consiste à sélectionner des entreprises en croissance rentable, sans problématique d'endettement ou de visibilité et bénéficiant de perspectives positives. Cette typologie de société a été récemment fortement chahutée au profit de compartiments très défensifs.



Le portefeuille a également été affecté, au-delà de la contreperformance des valeurs cycliques, par un puissant courant vendeur sur le compartiment des valeurs moyennes, sur lequel le fonds a une forte exposition. Notre stratégie d'investissement nous amène en effet plus facilement à investir dans des sociétés de taille moyenne, parce qu'elles sont plus nombreuses au sein de la cote mais aussi car leur croissance est généralement plus forte que celle des grosses capitalisations.



Le durcissement des relations commerciales au début de l'été entre la Chine et les Etats-Unis a donné le départ d'une vaste rotation alimentée par l'aversion au risque et historiquement rarement observée dans ces proportions, non détectée par nos modèles basé sur les fondamentaux. Les investisseurs ont délaissé le marché en général mais surtout les valeurs moyennes et cycliques en particulier. Pour intégrer cette nouvelle donne, nous avons cet automne augmenté notre part de valeurs défensives pour monter à 35% du portefeuille contre 25% auparavant tout en réduisant notre concentration sectorielle mais sans pour autant nous éloigner de notre philosophie d'investissement. Europa One est long only et investi à 100%, parce que nous savons que l'investissement de long terme idéalement via des versements réguliers est le plus rémunérateur. Nous ne croyons pas au " market timing " et nous n'investissons pas en bourse pour être immobilisés dans des sociétés matures.

La période de remous actuelle ne doit pas remettre en cause notre philosophie d'investissement : les valeurs sélectionnées possèdent toutes les qualités fondamentales pour assurer un parcours gagnant à moyen terme. Cette stratégie a permis de surperformer largement le marché jusqu'à cette année 2018. Nous étions premiers l'année dernière en Europe contre 1000 autres fonds et si nous sommes en queue de peloton cette année nous demeurons sur 3 ans, 27 ème sur 475 fonds Actions Europe (Dernier classement Quantalys, au 30 novembre 2018).



Il convient également de souligner que si la performance du fonds Europa One en 2018 a été mauvaise, ce n'est pas la conséquence d'une prise de risque démesurée, mais bel et bien d'une phase de marché qui entraîne une déconnexion temporaire entre les fondamentaux des entreprises et leur valorisation et dont nous sommes les premières victimes. Le portefeuille est composé de 48 sociétés et les arbitrages sont peu fréquents.



Nous avions évoqué il y a quelques semaines un risque de "deuxième démarque" sur les marchés après les soldes en cours. Nous sommes désormais dans cette phase, qui est par nature violente mais aussi source d'opportunités si l'on se projette sur le long terme.





