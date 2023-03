Les marchés actions se sont remis la tête à l'endroit, un ouf de soulagement a été poussé hier peu après 13h30 avec les dernières données sur les prix à la consommation aux Etats-Unis. A défaut de constater une décrue profonde de l'inflation d'un mois à l'autre, les financiers peuvent au moins se raccrocher à l'idée que cette dernière se tasse sagement et n'est pas hors de contrôle. Cela laisse une belle fenêtre de tir à la Réserve Fédérale pour relâcher la pédale d'accélération sur le relèvement de ses taux. Cet après-midi, on remet le couvert avec une nouvelle statistique de premier plan sur les prix. Quelques propos à ce sujet ci-dessous.

D'abord, un rapide état des lieux. L'inflation a poursuivi sa lente décrue à 6% en février sur une base annuelle. C'est encore élevé, d'autant plus que l'effet de base aide et que les prix poursuivent leur ascension sur le segment des services. Mais les optimistes vous diront que c'est le niveau le plus faible observé depuis novembre 2021. C'est a priori cette lecture qui a été retenue hier. Les investisseurs s'attendent donc à une action modérée de la Fed, qui devrait relever ses taux de 25 points de base à la fin du mois. Le marché a même ouvert la voie à un statu quo. La probabilité d'un tel scénario n'est pas si faible (autour de 20% à l'heure où j'écris ces lignes). Je vous rappelle que pas plus tard que la semaine dernière, la norme était de relever les taux de 50 points de base le 22 mars, avant d'autres relèvements programmés au cours des prochains mois. Les choses évoluent très vite sur la planète bourse.

Au niveau des indices actions, après deux séances journalières en nette baisse, les indices européens ont clôturé en vive hausse. Néanmoins, l'intensité de la hausse a varié selon les régions. Le CAC40 et le DAX allemand, plus riches en valeurs cycliques et industrielles, ont gagné un peu plus 1,80% hier alors que le SMI suisse, richement doté en valeurs défensives, a grappillé 0,80%. Aux Etats-Unis, les trois principaux indices ont emprunté la même trajectoire haussière, les gains allant de 1,06% pour le Dow Jones à 2,32% pour le Nasdaq100. Le S&P 500 a repris 1,68%. Vous vous en doutez, c'est le secteur bancaire qui a dominé le palmarès des hausses avec des rebonds impressionnants pour certaines banques comme First Republic Bank (+27%) ou encore Charles Schwab (+9%). Ces rebonds sont néanmoins encore insuffisants pour effacer les pertes accumulées depuis jeudi dernier. Par exemple, le cours de First Republic Bank dévisse toujours de plus de 60% depuis la faillite de la Silicon Valley Bank. Pour être complet, j'ajoute que le pétrole a reculé de près de 4% en raison des craintes de récession, qui constituent un sérieux frein à la demande alors que l'OPEP s'est montrée plus optimiste sur la consommation chinoise. Tout ça pour dire que le sentiment global qui ressort est toujours un peu confus.

Revenons sans tarder au sujet de l'évolution des prix puisque aujourd'hui, nous allons encore entendre parler d''inflation avec une nouvelle publication attendue sur les prix, en l'occurrence, les prix à la production américains à 13h30, qui pourraient confirmer l'optimisme des financiers après la publication de l'inflation hier. Les économistes attendent en moyenne une hausse mensuelle des prix de 0,3%, bien moins forte qu'en janvier (+0,7%). Enfin, si vous adorez les données économiques alors vous en aurez pour votre argent puisque deux autres statistiques américaines de premier plan figurent à l'ordre du jour : l'indice d'activité Empire State et les ventes de détail du mois de février.

Toujours à l'étage "macro", c'est la Chine qui occupe le terrain ce matin. La production industrielle du pays a progressé de 2,4% sur les deux premiers mois de l'année selon les statistiques officielles publiées cette nuit, après une croissance de 1,3% en décembre. Exceptionnellement, ces statistiques sont adossées sur deux mois afin d'éliminer les distorsions causées par les festivités du Nouvel an lunaire. Enfin, les spécialistes ont noté ce matin que la consommation a été plutôt solide. Les ventes de détail ont progressé de 3,5% sur la même période, après avoir baissé de 1,8% en décembre.

Sur le front des entreprises, la journée est dédiée aux résultats annuels de quelques grands noms de Wall Street comme Adobe, tandis qu'en Europe, les résultats de BMW et Inditex figurent au programme du jour.

La séance de la veille en Europe et aux Etats-Unis n'a pas laissé tant de traces que cela en Asie-Pacifique. Plus concrètement, les indices régionaux grimpent mais sans excès de zèle, comme en attestent les scores journaliers du Hang Seng (+1,50%), du Shanghai Composite (+0,70%), du Kospi coréen (+1,4%) ou encore de l'ASX australien (+0,90%). En Inde aussi, la hausse du jour est modérée, tandis qu'au Japon, le Nikkei 225 (+0,03%) a terminé quasiment stable. Tôt ce matin, les indicateurs avancés occidentaux oscillent autour de l'équilibre.

Les temps forts économiques du jour

Attention, le programme est chargé aujourd'hui. Ce matin, la production industrielle de février sera publiée à 11h00. Aux Etats-Unis, le marché a rendez-vous à 13h30 avec trois statistiques d'envergure : les prix à la production du mois de février, l'indice Empire Manufacturing et les ventes au détail de février. A 15h00, place aux stocks d'entreprises et à l'indice NAHB des prix immobiliers, avant les stocks pétroliers hebdomadaires à 15h30.Tout l'agenda macro ici.

L'euro flirte avec le niveau des 1,07 USD. L'once d'or se stabilise à 1900 USD. Le pétrole reprend un peu de hauteur avec un Brent de Mer du Nord à 78,20 USD le baril et un brut léger américain WTI à 72,20 USD. La dette américaine affiche un rendement à 10 ans à 3,67%. Le bitcoin se négocie à 24770 USD.

Les principaux changements de recommandations

Clariant : Goldman Sachs reste à l'achat mais revoit à la baisse son objectif de 19,70 à 18,20 CHF.

E.ON SE : HSBC démarre le suivi avec une recommandation à conserver et vise 11 EUR.

Encavis : HSBC démarre le suivi avec une recommandation à l'achat et vise 23 EUR.

Endesa SA : HSBC reprend son suivi avec une recommandation à conserver et vise 20 EUR.

Enel : HSBC rétabli sa couverture avec une recommandation acheteuse et vise 6,70 EUR.

Forbo : Kepler Cheuvreux reste à conserver mais relève sa cible de 1100 à 1390 CHF.

Fraport AG : JP Morgan reste neutre et ajuste son objectif qui passe de 50 à 49 EUR.

Future Plc : Jefferies démarre le suivi avec une recommandation à conserver et un objectif de 1300 GBX.

Inficon : UBS reste à l'achat et ajuste son objectif de cours de 1010 à 1100 CHF.

Klöckner & Co : DZ Bank passe de vendre à conserver avec un objectif relevé de 5,60 à 9,75 EUR.

Komax : Kepler Cheuvreux reste à conserver mais abaisse son objectif de 320 à 290 CHF.

Lufthansa : UBS est désormais à l'achat avec un objectif relevé de 9,30 à 13,25 EUR.

Meta Platforms : Evercore est toujours à l'achat avec un objectif de cours relevé de 275 à 305 USD.

Snam S.p.A : HSBC entame le suivi à conserver avec un objectif de cours à 5 EUR.

Spirent Communications : Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif de 250 GBX.

Swiss Life : Kepler Cheuvreux est à l'achat et remonte son objectif de 580 à 665 CHF.

Temenos : Goldman Sachs reste neutre mais relève son objectif de cours de 58 à 66 CHF.

Terna S.p.A : HSBC rétabli sa couverture avec une recommandation à conserver et vise 8 EUR.

Traton : JP Morgan reste neutre mais revoit à la hausse sa cible de 21 à 24 EUR.

TUI AG : AlphaValue passe de vendre à alléger.

U-Blox Holding : UBS est vendeur mais remonte sa cible de 100 à 107 CHF.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Bolloré a l'intention de racheter 9,78% de son capital dans le cadre d'une OPAS après avoir enregistré un bénéfice exceptionnel de 3,4 milliards d'euros en 2022 (lié à la cession de ses activités logistiques en Afrique).

Le trafic des autoroutes de Vinci s'est contracté de 1,6% en février mais celui de ses aéroports a bondi de 59,4% en glissement annuel.

Dassault Systèmes souhaite verser un dividende de 0,21 EUR par action au titre de l'exercice 2022 et lance une offre d'actionnariat salarié.

Casino cède sa filiale de "property management" Sudeco à Crédit Agricole Immobilier.

Philippe Brassac (Crédit Agricole) va succéder à Yves Perrier en tant que Président du conseil d'administration d'Amundi.

Carrefour lancera en avril un magasin virtuel sur la marketplace du site Rakuten.

Getlink annonce le recrutement de Jean Pasternak en tant que Directeur du Développement Groupe.

Mersen ambitionne de générer un chiffre d'affaires annuel de 1,7 milliard d'euros à horizon 2027 (contre 1,1 milliard en 2022).

Jacquet Metals a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 36% en 2022 à 2,68 milliards d'euros.

Assystem a réalisé un bénéfice de 49,9 millions d'euros en 2022, soit une croissance de 43,80% en glissement annuel.

Groupe Partouche a enregistré une croissance de ses ventes de 18,6% au premier trimestre 2023.

Visiativ et XEFI sont entrés en négociation exclusive en vue de la cession de Visiativ Managed Services.

Fermentalg lance un financement par une émission d'obligations convertibles.

Drone Volt, ID Logistic, Prodware, Sogeclair dévoilent ou vont dévoiler leurs comptes annuels.

Dans le monde

Annonces importantes (et moins importantes)