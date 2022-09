Sarah Kendrew, résidente de Londres, a également fait remarquer que la reine était restée une constante dans la vie de nombreuses personnes.

''Je pense que les gens ont des pensées compliquées sur les monarchies et la famille royale et les empires et des choses comme ça, je pense que c'est normal mais elle est comme une figure vraiment remarquable, elle a été à la tête de ce pays pendant tant de décennies, plus longtemps que beaucoup de gens sont en vie'', a déclaré Kendrew.