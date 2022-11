Nous sommes sur une autoroute vers l'enfer climatique, prévient le patron de l'ONU

Le discours visait à donner un ton urgent alors que les gouvernements s'apprêtent à entamer deux semaines de discussions sur la manière d'éviter les pires impacts du changement climatique, même s'ils sont distraits par la guerre de la Russie en Ukraine, l'inflation galopante des consommateurs et les pénuries d'énergie.

"L'humanité a un choix à faire : coopérer ou périr", a déclaré António Guterres aux délégués réunis dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh. Les dirigeants de pays allant de la Grande-Bretagne à l'Arabie saoudite devaient prendre la parole plus tard dans la journée.

António Guterres a appelé à un pacte entre les pays les plus riches et les pays les plus pauvres du monde afin d'accélérer la transition des combustibles fossiles et la mise à disposition des fonds nécessaires pour que les pays les plus pauvres puissent réduire leurs émissions et faire face aux impacts inévitables du réchauffement qui s'est déjà produit.

"Les deux plus grandes économies - les États-Unis et la Chine - ont la responsabilité particulière de joindre leurs efforts pour faire de ce pacte une réalité", a-t-il déclaré.

M. Guterres a demandé aux pays d'accepter d'éliminer progressivement l'utilisation du charbon, l'un des combustibles les plus intensifs en carbone, d'ici 2040 à l'échelle mondiale, les membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques atteignant ce but d'ici 2030.

Malgré des décennies de discussions sur le climat - la COP d'Égypte est la 27e conférence des parties - les progrès ont été insuffisants pour sauver la planète d'un réchauffement excessif car les pays sont trop lents ou réticents à agir, a-t-il noté.

"Les émissions de gaz à effet de serre continuent de croître. Les températures mondiales continuent d'augmenter. Et notre planète se rapproche rapidement des points de basculement qui rendront le chaos climatique irréversible", a-t-il déclaré. "Nous sommes sur une autoroute vers l'enfer climatique avec le pied sur l'accélérateur".

Les signataires de l'accord de Paris sur le climat de 2015 se sont engagés à atteindre un objectif à long terme consistant à empêcher les températures mondiales d'augmenter de plus de 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels.

Les scientifiques ont fixé ce chiffre comme plafond pour éviter un changement climatique catastrophique.

M. Guterres a déclaré que pour garder l'espoir d'atteindre cet objectif, il fallait parvenir à un taux d'émissions nettes nul d'ici 2050.

"C'est soit un pacte de solidarité climatique - soit un pacte de suicide collectif", a-t-il déclaré.