Nouveau baromètre Ctoutvert sur les réservations de campings entre octobre 2018 et juin 2019

L’éditeur Ctoutvert, une éditeur qui a développé un système de recherche de disponibilités et de réservation en ligne de campings, annonce l’édition 2019 de son panel.

Le panel Ctoutvert s’appuie sur une analyse menée auprès de 1 083 campings pour la saison 2019. Pays concernés : France, Italie, Espagne, Luxembourg, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Autriche, Croatie et Slovénie. Réservations prises en compte : réservations validées intégralement en ligne, pour des séjours se déroulant entre le 1eravril et le 30 septembre de chaque saison, en emplacement et en location, hors chambres et hors séjours d’hiver (d’octobre à février). Au 21 juin 2019, le panel est basé sur 211 700 réservations et 127 M€ de CA.

Principaux enseignements du panel

Pour la période du 1er octobre au 20 juin, les chiffres sont globalement en hausse pour tous les principales marchés émetteurs (français, allemands, espagnols), à l’exclusion des britanniques qui restent en chute libre (-17%), des belges (+1% en nombre, mais -3% en CA) et des néerlandais en légère baisse de -1%. Le marché́ français tient la route (comme presque toujours) et devrait poursuivre sur cette tendance positive globale. Cependant, la météo de la saison 2018 est probablement la cause essentielle de l’avance de la moitié Nord de la France rapportée aux performances contrastées de la moitié Sud. Au 20 juin, le CA de la demande française représente 69% de la demande locative, devant les Pays-Bas et l’Allemagne

Le recul britannique massif par rapport à l’année 2018 (elle-même en recul par rapport à 2017) a particulièrement pénalisé les tendances jusqu’à aujourd’hui, puisque ce marché est « officiellement » earlybooker. Dans les semaines à venir, ce marché ne devrait pas compenser son retard... mais pèsera proportionnellement moins.

La commercialisation 2019 n’a pas été un long fleuve tranquille, au contraire ce sont plutôt des montagnes russes. Après un début très favorable, puis un cœur de commercialisation assez hétérogène, depuis la mi-mai la dernière minute a finalement démarré de manière franchement favorable : + 16% en nombre de réservation pour la période du 1er au 20 juin. Juin, d’ailleurs, marque des records par rapport à la saison précédente.

En conclusion, les derniers chiffres des établissements de plein air du panel CTV sont très bons (+6% en nombre de réservation et +4% en CA), mais l’orientation de la demande dans les prochaines semaines peut être largement impactée par la vague de chaleur, si elle s’installe chez nous (et dans le nord européen aussi). Cela profiterait encore plus aux destinations du nord et aux destinations de montagne, au détriment des régions perçues comme trop caniculaires (Ardèche et Provence, par exemple). Donc l’arc Atlantique, déjà favorisé par l’impact de la météo en 2018, pourrait être le grand gagnant de la saison 2019 si les tendances se confirment, mais le dernier chapitre n’est pas encore écrit ….