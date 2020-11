Nouveau bull run pour le Bitcoin ? 0 05/11/2020 | 14:48 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Alors que les résultats définitifs des élections américaines se font attendre, un grand gagnant pour 2020-2021 semble se profiler. Je ne parle ni de Trump ni de Biden. D’ailleurs, au vu des sondages, je ne suis pas sûr qu’on pourra qualifier le premier de “perdant” si le second venait à l’emporter. Je ne parle pas non plus du marché action qui semble survitaminé ces deux dernières séances. Non, rien de tout ça… Peut-être l’avez vous remarqué, mais depuis quelques semaines, nous parlons de plus en plus du Bitcoin. Et ce n’est pas pour rien. Le Bitcoin est en effet en train de se hisser au-delà de sa résistance à 14 000 $. Autrement dit, si la crypto-monnaie clôture au-dessus de ce seuil en fin de semaine, cela sera une bonne nouvelle pour les bitcoiner. Revenons plus en détail sur son graphique en données hebdomadaires : Suite à une contagion baissière sur quasiment l’ensemble des classes d’actifs en mars dernier, le Bitcoin a repris de sa vigueur avant que sa volatilité ne se contracte tout en formant un triangle (1). Trop de pression, le bouchon de champagne explose et on assiste au breakout du seuil symbolique des 10 000 $ (2). Le Bitcoin réalise ensuite un pullback sur ce même seuil symbolique (3). Ce n’est pas pour autant qu’il fallait voir le verre à moitié vide. La cryptomonnaie rebondit sur sa moyenne mobile à 20 jours (3) avant de poursuivre son élan haussier (4). Le cap des 14 000 $ semblait être un défi de taille sachant que le Bitcoin avait buté à plusieurs reprises dans le passé sur ces niveaux. Toutefois, les élections américaines ont peut-être précipité les choses puisque le BTC/USD est en train de passer haut la main ce test. Reste à savoir s’il sera validé en fin de semaine pour la bougie en hebdomadaire. Quoi qu’il en soit, une chose semble claire : le Bitcoin est dans les starting blocks pour un nouveau cycle de hausse. Jusqu’où ira-t-il ? Je n’en sais rien mais l’avenir nous le dira et détenir une infime partie de son capital en BTC n’est peut-être pas idiot. A lire : Est-il raisonnable d’avoir du Bitcoin en portefeuille ? Un certain nombre de facteurs peuvent expliquer cette récente poussée des cours. D’une part, plusieurs sociétés comme MicroStrategy et Square ont annoncé investir une partie de leur trésorerie d’entreprise dans le Bitcoin. Cette mouvance semble se confirmer auprès des investisseurs américains individuels. A lire : Un indicateur avancé de la demande du Bitcoin D’autre part, suite au lancement du service d’achat de crypto-monnaies par Paypal, le spécialiste du paiement en ligne a indiqué avoir une liste d’attente deux à trois plus longue que ses prévisions. Dans leur earnings call du troisième trimestre, les dirigeants de Paypal ont alors précisé qu'ils allaient augmenter les limites d'achat de 10 000 à 15 000 dollars et accélérer le déploiement de cette fonctionnalité, actuellement limitée à 10 % des utilisateurs américains, en Amérique du Nord puis dans le monde. Enfin, peu importe le futur président des Etats-Unis, il est probable que Biden ou Trump appelle à un assouplissement de la politique monétaire de la part de la FED. Cet environnement favoriserait le Bitcoin qui, rappelons-le, ne peut pas être imprimé de manière infinie à l’instar des monnaies traditionnelles. La crypto-monnaie apparaît donc comme une vraie réserve de valeur, à l'image de l’or, pour se protéger de l'inflation. Certaines entreprises comme MicroStrategy, Square ou Mode Global Holdings semblent ainsi se prémunir de ce scénario en plaçant une partie de leur trésorerie dans le Bitcoin.

