Nouveau contrat industriel pour Veolia au Moyen-Orient

Koweït Integrated Petroleum Industries Company (KIPIC) vient de confier à Veolia (Paris:VIE) -via sa filiale Veolia Moyen-Orient- l’exploitation et l’entretien de sa station de traitement des eaux usées de la raffinerie située à Al Zour au sud du Koweït. Un contrat d’un montant de 63 millions de dollars pour une durée de 7 ans.

C’est l’un des plus grands complexes pétrochimiques au monde, en cours de développement, Dès sa mise en service, la raffinerie d’Al Zour disposera d’une capacité de production de 615 000 barils par jour, portant la capacité de raffinage du Koweït à plus de 1,5 million de barils par jour.

Souhaitant disposer d’une installation exemplaire, Koweït Integrated Petroleum Industries Company a choisi Veolia pour l’exploitation et l’entretien de sa futur station d’épuration qui assurera le traitement et le recyclage des eaux usées au rythme de 1 500 m3/h, et sera également responsable de l’unité d’incinération des boues.

Un contrat de 63 millions de dollars sur 7 ans pour Veolia qui va mettre en oeuvre son expertise de la gestion des installations complexes pour optimiser le traitement et le recyclage de l’eau, avec un objectif de zéro rejet liquide (ZLD).

Dans cette région du monde qui connaît un développement sans précédent, ce nouveau succès confirme combien la gestion des ressources naturelles est devenue stratégique pour les industriels.

“Les grands industriels tels que KIPIC expriment des besoins croissants d’excellence opérationnelle et de conformité à des réglementations de plus en plus contraignantes en termes de rejets polluants”, précise Christophe Maquet, directeur de la zone Afrique et Moyen-orient de Veolia. “En proposant des solutions porteuses de performances et de compétitivité, Veolia a les réponses à leurs enjeux importants de besoins en eau, de traitement des déchets et de performance”.

“Nous souhaitons nous associer à des entités de renommée internationale telles que Veolia qui propose une gestion intégrée des utilités de nos installations dédiées au raffinage, à la pétrochimie et à l’importation de gaz naturel liquéfié”, précise Khaled Anwar Al Awadi, directeur général adjoint de KIPIC; en charge de la raffinerie Al Zour. “A travers ce contrat, nos collaborateurs bénéficieront du transfert d’expertise et de compétences de Veolia. Il y a là un intérêt majeur pour notre économie locale”.

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec plus de 171 000 employés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.

En 2018, le groupe Veolia a servi 95 millions d’habitants en eau potable et 63 millions en assainissement, produit près de 56 millions de mégawattheures et valorisé 49 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 25,91 milliards d’euros. www.veolia.com

