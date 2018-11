Nouveau cursus de sensibilisation chez Conscio Technologies : lutte contre la corruption

Conscio Technologies annonce un contenu de sensibilisation à la lutte contre la corruption. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en application de la loi « Sapin 2 ».

La loi « Sapin 2 » définit huit mesures obligatoires pour lutter contre la corruption. Ces mesures s'imposent aux 1 600 entreprises françaises de plus de 500 salariés et d'un chiffre d'affaires supérieur à 100 M€. La mesure n° 6 concerne la formation et la sensibilisation des utilisateurs à la lutte contre la corruption.

Dans ce contexte, Conscio Technologies propose aux entreprises, pour remplir cette obligation, un nouveau contenu de sensibilisation. Constitué de quatre modules opérationnels de type Vidéoquiz, ce cursus évoque :

-Une présentation des enjeux et des risques,

-Comment réagir face à une tentative de corruption, règles à suivre,

-Quelques études de cas,

-Comment prévenir la corruption.

Chaque module est une capsule de quelques minutes, constituée d'une courte vidéo (1 à 3 minutes maximum) suivie de quelques QCM. Ces QCM permettent de s'assurer que l'apprenant a bien suivi et compris le contenu de la vidéo. Sur sa réponse, un retour d'informations complémentaires lui est fourni.

Michel GÉRARD, Fondateur de Conscio Technologies « Ce nouveau cursus est unique sur le marché et permet aux entreprises de remplir leur obligation en matière de sensibilisation à la lutte contre la corruption. Notre ambition est de permettre à tous de prendre les bons réflexes et de sensibiliser les collaborateurs aux pratiques à adpoter pour lutter contre la corruption et détecter différents dysfonctionnements. »

Ce contenu est disponible depuis les plateformes de LMS, Sensiwave ou au travers de campagne de RapidAwareness.

