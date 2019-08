Nouveau décrochage des marchés à court terme ?

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Des indices actions européens qui effacent deux mois de hausse en quelques jours seulement, des taux en chute libre, des signaux macroéconomiques toujours défavorables… le mois d’août est bien riche en mauvaises surprises. Et cela pourrait ne pas s’arrêter. « Le mois d’août est clairement un mois à risque pour les marchés », prévient Alexandre Baradez, Responsable Analyses Marchés chez IG France. « Les prochaines réunions de la Fed et de la BCE ne sont qu’en septembre, de même pour les prochaines phases de négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine », détaille l’expert.Avant de conclure : " la passerelle estivale entre août et septembre semble bien fragile."