Genève (awp) - L'assureur Groupe Mutuel a nommé François Murer au poste de directeur financier. Ce dernier succèdera début septembre Paul Rabaglia qui va néanmoins rester actif auprès de la société valaisanne.

M. Murer est décrit comme disposant "d'une longue expérience" dans les domaines actuariel et de la gestion d'actifs, selon un communiqué publié mardi. Il a notamment travaillé pour La Mobilière, avant de rejoindre Groupe Mutuel en 2020.

Groupe Mutuel, qui compte 1,4 million de clients individuels et plus de 29'500 entreprises clientes, avait été lourdement pénalisé en 2022 par la volatilité des marchés financiers et la hausse des coûts de santé, creusant sa perte consolidée à 486,9 millions de francs suisses, après un résultat négatif de 78,4 millions en 2021.

