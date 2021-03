Nouveau directeur pour Swiss Fund Data

Zurich (awp) - Roman Aschwanden va prendre début avril les rênes de Swiss Fund Data (SFD), entreprise à but non lucratif spécialisée dans les informations sur les fonds de placements en Suisse. Il succède à Erika Kessler, selon un communiqué publié mercredi.

M. Aschwanden dispose de 13 ans d'expérience en tant que cadre dirigeant dans le secteur de la gestion d'actifs, a précisé l'entreprise dans un communiqué.

Le nouveau responsable "est un expert affirmé dans l'Asset Management et de fonds, avec une longue expérience de direction, ainsi qu'une vaste expertise dans les domaines de la réglementation, des opérations des données et de la stratégie", a énuméré le président de SFD, Martin Jufer.

Swiss Fund Data, qui compte plus de 65'000 utilisateurs, est une société commune de l'Asset Management Association Switzerland et du groupe de service financier SIX Swiss Exchange, qui exploite notamment la Bourse suisse.

