Nouveau grand rassemblement à Hong Kong contre la loi d'extradition

HONG KONG, 7 juillet (Reuters) - Des dizaines de milliers de manifestants ont défilé dimanche dans l'un des quartiers les plus touristiques de Hong Kong, en s'efforçant d'expliquer aux visiteurs chinois du continent leur opposition au projet de loi d'extradition qui provoque des remous politiques depuis plusieurs semaines.

Les organisateurs ont parlé de 230.000 participants à cette marche, tandis que la police avançait un chiffre de 56.000 au plus fort de la manifestation. En début de soirée, la plupart des contestataires s'étaient dispersés.

Les rassemblements contre ce projet de loi hongkongais, qui faciliterait le transfert de suspects en Chine continentale pour y être jugés, ont mobilisé au total ces dernières semaines des millions de manifestants dans l'ex-colonie britannique, constituant le plus gros défi lancé à Pékin depuis la rétrocession du territoire en 1997. Le projet de loi a été suspendu par la dirigeante de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam.

Les manifestations de Hong Kong ont été fort peu couvertes par la presse officielle de Chine populaire, la censure interdisant la publication de nouvelles sur la contestation.

Les manifestants ont bravé dimanche la pluie intermittente et défilé dans les rues de Tsim Sha Tsui et ils ont entrepris de rallier à leur cause les touristes chinois de passage. Par moments, ils ont scandé des slogans en mandarin, langue officielle de la Chine populaire, par opposition au cantonais qui est la langue la plus parlée à Hong Kong.

"On espère que les Hongkongais peuvent expliquer pourquoi ils manifestent dans le calme et transmettre les informations sur l'agitation politique aux visiteurs venus du continent", a dit à Reuters Lau Wing-hong, l'un des organisateurs de la manifestation.

Il s'agissait de la première grande manifestation depuis lundi, jour où des contestataires ont pris le contrôle du Conseil législatif au coeur de la ville, à l'occasion du 22e anniversaire de la rétrocession de la colonie britannique à la Chine. Les forces de l'ordre sont intervenues par la suite avec des gaz lacrymogènes et ont chassé les occupants du parlement. (Eric Faye pour le service français)