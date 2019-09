Nouveau patron pour Société Générale Private Banking Suisse

Zurich (awp) - Franck Bonin a été nommé directeur général de Société Générale Private Banking Suisse (SGPBS), a annoncé mercredi la filiale helvétique du groupe bancaire français.

Le nouveau patron succède à Olivier Lecler qui va superviser les entités en Suisse, au Luxembourg et à Monaco de Société Générale Private Banking.

"Grâce à son expérience de près de 20 ans en banque privée, Franck a toutes les qualités et compétences pour poursuivre les ambitions de la banque privée en Suisse, marché clé pour le groupe", a estimé la présidente de SGPBS, Anne Marion-Bouchacourt, dans un communiqué.

M. Bonin a rejoint la direction de la stratégie et du marketing du groupe en 1997 en tant que responsable de l'offre patrimoniale pour les chefs d'entreprises. Il a intégré en 2001 la banque privée en France où il a occupé le poste de directeur associé au sein du département d'ingénierie patrimoniale. En 2006, il a été nommé directeur de clientèle en charge d'une équipe de conseillers en gestion de fortune et en 2010 il a pris le poste de directeur commercial adjoint et directeur clientèle privée régions de SGPB en France.

Société Générale Private Banking, activité de gestion de fortune du groupe Société Générale, disposait fin 2018 d'actifs sous gestion de 113 milliards d'euros (123,5 milliards de francs suisses).

al/ck